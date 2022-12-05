КАМАЗ в 2023 году планирует реализовать в России 50 тыс. автомобилей

КАМАЗ в 2023 году планирует реализовать в России около 50 тыс. автомобилей и увеличить долю на рынке. Об этом заявил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, добавив, что по итогам десяти месяцев нынешнего года КАМАЗ удержал рыночную долю на уровне 44%, несмотря на трудности с комплектующими.

Как отмечается, введение санкций больше всего повлияло на выпуск нового модельного ряда, который оказался более зависимым от зарубежных поставщиков. Но к августу в компании решили трудности с поставками компонентов, до этого момента использовав складские запасы и не остановив производство, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

«Сегодня мы ежемесячно производим не менее 100 и 150 автомобилей поколения К4 и К5, соответственно. И до конца года мы будем выдерживать этот ритм. КАМАЗ с основной программой по импортозамещению справился», – подчеркнул С.Когогин.

По его словам, проведена масштабная работа по локализации компонентов, и с февраля 2023 года планируется обеспечить полномасштабный выпуск грузовиков поколения К5 с использованием компонентов, не зависящих от поставок из недружественных стран. В результате КАМАЗ намерен ежемесячно производить по 500 автомобилей поколения К5, с дальнейшим увеличением производственного плана до 700-1000 автомобилей ежемесячно.

«Наша цель в этом направлении – до конца 2023 года выпустить в общей сложности 10 тыс. автомобилей поколения К5. При этом наша глобальная цель – вернуться к своей стратегии развития, развивать линейку автомобилей К5, эффективность и топливная экономичность которых подтверждена в реальных условиях эксплуатации. Возобновление производства будет поэтапным», – сообщил глава КАМАЗа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2022 году КАМАЗ планирует сохранить производство грузовиков на уровне прошлогодних результатов – 44,1 тыс. машин – или чуть превысит их. По итогам десяти месяцев текущего года с конвейера КАМАЗа сошло 36040 грузовых автомобилей, что на 1,5% выше показателя за аналогичный период 2021-го. Как отмечается, ключевым изменением в производстве грузовиков во второй половине 2022 года стала его переориентация на выпуск полноприводных автомобилей, в том числе для государственного заказчика. Для выполнения заключенных контрактов компания задействовала все имеющиеся ресурсы, в том числе ввела на отдельных производствах 12-часовую рабочую смену с двойной оплатой сверхурочной работы задействованному персоналу.

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Фото: КАМАЗ