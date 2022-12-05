АВТОВАЗ планирует выпустить кроссовер на базе LADA Vesta в 2025 году

АВТОВАЗ планирует начать производство переднеприводного кроссовера В+ на платформе LADA Vesta в конце 2025 года. Об этом в интервью изданию Forbes заявил президент компании Максим Соколов, отметив, что модель будет иметь высокий уровень локализации.

По его словам, часть аудитории, которая покупала кроссовер Renault Duster, будет приобретать новый SUV Vesta В+, а другая часть выберет Niva Travel. Глава АВТОВАЗа добавил, что производить сам Duster экономически нецелесообразно и рискованно из-за санкций. В настоящее время АВТОВАЗ выпускает внедорожники LADA Niva Legend и Niva Travel.

«Автомобили Niva Travel и Legend имеют своих приверженцев, для которых очень важна уверенность в возможностях машины вне дорог. Городские кроссоверы, не обладающие постоянным полным приводом, имеют свою аудиторию, и именно для них разрабатывается кроссовер на базе LADA Vesta», – заявил агентству «АВТОСТАТ» генеральный директор «Прагматика LADA» Игорь Бадер.

По мнению генерального директора маркетплейса Fresh Auto Дениса Мигаля, кроссовер на базе LADA Vesta будет пользоваться спросом у россиян и сможет составить конкуренцию китайским «одноклассникам».

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Фото: АВТОВАЗ