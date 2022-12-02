В ноябре россияне купили новых автомобилей на 19% больше, чем в октябре

По итогам ноября 2022 года в России было куплено 51 525 новых легковых автомобилей, что на 19% больше, чем в октябре. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Напомним, что с мая по сентябрь ежемесячный объем российского авторынка вырос с 27 458 до 44 398 единиц, но в октябре он снизился до 43 308 штук. Таким образом, в последний месяц осени снова возник тренд на восстановление. Впрочем, если сравнивать достигнутый показатель с уровнем годичной давности (ноября 2021-го), то он будет на 49% ниже.

Более 40% всех купленных в ноябре новых машин пришлось на отечественную марку LADA, что составляет 21 107 экземпляров. На второе место поднялся китайский бренд Chery (5 537 шт.), результат которого оказывается примерно в 4 раза меньше, чем у лидера. На третью позицию опустился Haval (4 467 шт.). Замыкают ТОП-5 марочного рейтинга Geely и Kia (3 351 и 3 251 шт. соответственно). Показатели остальных марок составили менее 3 тысяч автомобилей.

В модельном рейтинге уверенно лидирует LADA Granta, доля которой в ноябре составила почти четверть (24,8%) от общего объема рынка. Так, в прошлом месяце россияне купили 12 780 автомобилей данного семейства. Далее, со значительным отставанием, следует еще один представитель LADA – внедорожник Niva Travel (3 308 шт.). Лучшей иномаркой стал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO, который в ноябре разошелся тиражом в 3 192 единицы. Результаты других моделей не дотягивают до 3 тысяч штук.

Более подробная информация о состоянии российского авторынка по итогам ноября и 11 месяцев содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ