Ford представил микроавтобус Tourneo Custom нового поколения | АВТОСТАТ

Ford представил микроавтобус Tourneo Custom нового поколения

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Ford представил микроавтобус Tourneo Custom нового поколения

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Компания Ford представила пассажирский микроавтобус Tourneo Custom нового поколения. Производство модели будет налажено на заводе Ford Otosan в турецком Коджаэли, в переоборудовании которого было вложено 2 млрд долларов. Уже к середине 2023 года топливные Tourneo Custom появятся в продаже у европейских дилеров, однако электрическую версию модели придется ждать до 2024-го, пишет портал Motor.ru.

Как и грузовой Transit Custom, пассажирский Tourneo Custom построен на новой платформе с независимой задней подвеской. В гамму двигателей входят дизели EcoBlue мощностью 136, 150 и 170 л.с., а также гибридная силовая установка с зарядкой от сети. В ней работающий по циклу Аткинсона «атмосферник» 2.5 сочетается с электромотором и батареей емкостью 11,8 кВт-ч. Без запуска ДВС такой микроавтобус проезжает 50 км.

Ford представил микроавтобус Tourneo Custom нового поколения

Впервые на Tourneo Custom появился полный привод, однако его можно заказать только для дизельных машин (136 л.с. либо 170 л.с.), оснащенных 8-диапазонным «автоматом». Младшие модификации предлагаются с 6-ступенчатой «механикой», и им доступен лишь опциональный дифференциал повышенного трения, улучшающий тяговые возможности на скользкой дороге и легком бездорожье.

Также у Tourneo Custom будет полностью электрическая версия, аналогичная E-Transit Custom. В 400-вольтовой батарее используются ячейки-пакетики от F-150 Lightning. Всего доступны 74 кВт-ч, которые можно восполнить через бортовое устройство (11 кВт) либо терминала постоянного тока (125 кВт). Отдача электромотора на E-Tourneo Custom составляет 217 л.с. и 415 Нм крутящего момента. Паспортная дальность хода – 370 км. По идее электрокар способен заменить дизельный микроавтобус, правда, масса буксируемого прицепа у него ниже: 2000 кг против 2500 кг у топливных машин.

Ford представил микроавтобус Tourneo Custom нового поколения

Модель предложат в двух вариантах длины колесной базы и с тремя рядами сидений. В E-Tourneo Custom салон рассчитан на восьмерых, в гибрид и дизельные микроавтобусы поместятся девять человек. Сиденья второго и третьего ряда можно снимать и двигать в продольном направлении, сдвижные двери оснащены электроприводом, а подушка безопасности переднего пассажира переехала с передней панели на потолок. Помимо этого, заявлены трехзонный климат-контроль, фоновая подсветка, аудиосистема B&O с сабвуфером, беспроводная зарядка. К моменту выхода на рынок в машины внедрят поддержку цифровых ключей.

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Фото: Ford

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легкие коммерческие автомобилиновинкиford

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