Ford представил микроавтобус Tourneo Custom нового поколения

Компания Ford представила пассажирский микроавтобус Tourneo Custom нового поколения. Производство модели будет налажено на заводе Ford Otosan в турецком Коджаэли, в переоборудовании которого было вложено 2 млрд долларов. Уже к середине 2023 года топливные Tourneo Custom появятся в продаже у европейских дилеров, однако электрическую версию модели придется ждать до 2024-го, пишет портал Motor.ru.
Как и грузовой Transit Custom, пассажирский Tourneo Custom построен на новой платформе с независимой задней подвеской. В гамму двигателей входят дизели EcoBlue мощностью 136, 150 и 170 л.с., а также гибридная силовая установка с зарядкой от сети. В ней работающий по циклу Аткинсона «атмосферник» 2.5 сочетается с электромотором и батареей емкостью 11,8 кВт-ч. Без запуска ДВС такой микроавтобус проезжает 50 км.
Впервые на Tourneo Custom появился полный привод, однако его можно заказать только для дизельных машин (136 л.с. либо 170 л.с.), оснащенных 8-диапазонным «автоматом». Младшие модификации предлагаются с 6-ступенчатой «механикой», и им доступен лишь опциональный дифференциал повышенного трения, улучшающий тяговые возможности на скользкой дороге и легком бездорожье.
Также у Tourneo Custom будет полностью электрическая версия, аналогичная E-Transit Custom. В 400-вольтовой батарее используются ячейки-пакетики от F-150 Lightning. Всего доступны 74 кВт-ч, которые можно восполнить через бортовое устройство (11 кВт) либо терминала постоянного тока (125 кВт). Отдача электромотора на E-Tourneo Custom составляет 217 л.с. и 415 Нм крутящего момента. Паспортная дальность хода – 370 км. По идее электрокар способен заменить дизельный микроавтобус, правда, масса буксируемого прицепа у него ниже: 2000 кг против 2500 кг у топливных машин.
Модель предложат в двух вариантах длины колесной базы и с тремя рядами сидений. В E-Tourneo Custom салон рассчитан на восьмерых, в гибрид и дизельные микроавтобусы поместятся девять человек. Сиденья второго и третьего ряда можно снимать и двигать в продольном направлении, сдвижные двери оснащены электроприводом, а подушка безопасности переднего пассажира переехала с передней панели на потолок. Помимо этого, заявлены трехзонный климат-контроль, фоновая подсветка, аудиосистема B&O с сабвуфером, беспроводная зарядка. К моменту выхода на рынок в машины внедрят поддержку цифровых ключей.
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Фото: Ford