Седан Suzuki Ciaz начали продавать в России

Российские дилеры начали продажи седана Suzuki Ciaz, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а поставляется по схеме параллельного импорта. Модель 2022 года выпуска предлагается в исполнении Alpha стоимость 1,9 млн рублей, пишет портал Motor.ru. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 105 л.с. и 138 Нм крутящего момента, который работает в сочетании с 4-диапазонным «автоматом» и передним приводом.

В оснащение всех Suzuki Ciaz, появившихся в наличии, входят кондиционер, круиз-контроль, камера заднего вида и парктроник, противотуманные фары, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, кожаный руль и ABS. Мультимедийная система с небольшим ЖК-экраном «дружит» с Apple CarPlay и Android Auto.

Седан Suzuki Ciaz, выступающий в одном классе с бюджетными Kia Rio и Hyundai Solaris, дебютировал в Индии в 2014 году, а в 2018-м пережил рестайлинг. Длина автомобиля составляет 4490 мм, ширина – 1730 мм, а высота – 1485 мм (при колесной базе в 2650 мм). Модель некогда планировали официально поставлять на российский рынок под названием Alvio, однако этого так и не произошло.

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Фото: Suzuki