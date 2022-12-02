BMW запустил производство гибридного кроссовера XM

Компания BMW запустила на своем американском заводе в Спартанберге производство «заряженных» гибридов XM. Новинка будет выпускаться на одной линии с кроссоверами X5, X6 и X7, а в дилерских центрах она появятся весной будущего года. Основными рынками для модели, помимо США, станут Китай и Ближний Восток, пишет портал Motor.ru.

По своим габаритным размерам BMW XM оказался больше BMW Х5 и X6, а его основным конкурентом называется Lamborghini Urus. Разработкой автомобиля занимались специалисты спортивного М-подразделения компании из Мюнхена, которое в нынешнем году отмечает 50-летней юбилей. XM стал вторым в истории автомобилем BMW после спорткара M1 1978 года, созданным самостоятельными усилиями работников М-дивизиона.

В движение кроссовер BMW XM приводит 4,4-литровый мотор V8 мощностью 489 л.с., который работает совместно с 8-ступенчатым «автоматом» и 196-сильным электромотором. Привод – полный. Суммарная мощность новинки составляет 652 л.с.

Разгон до «сотни» занимает у автомобиля 4,3 с, максимальная скорость кроссовера – 250 км/ч. Машина может проезжать 88 км на электрическом заряде. Весит новинка около 2750 кг. Развесовка по осям – 50:50. Также BMW XM получил электронно-механическую систему стабилизации крена и 23-дюймовые диски. В будущем у машины появится и 745-сильная топ-версия.

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Фото: BMW