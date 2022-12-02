За 10 лет количество дилеров китайских марок в РФ увеличилось вдвое

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что общее число дилеров* китайских брендов, представленных в России, совсем недавно достигло 1000. Между тем, за последние 10 лет этот показатель увеличился почти в два раза.

Так, по данным агентства, в конце 2012 года в нашей стране насчитывалось 525 дилеров китайских марок. Тогда они официально были представлены всего шестью автопроизводителями, а самой крупной дилерской сетью среди них обладал Lifan (120 дилеров). У Chery, FAW, Geely, Great Wall и Haima в тот период было менее сотни официальных автоцентров.

Также эксперты отмечают, что общее количество дилеров «китайцев» непрерывно растет последние 5 лет, причем наиболее резкий рост пришелся на нынешний год. Так, в начале 2022-го их насчитывалось 723, т.е. примерно на 40% меньше, чем сейчас.

Помимо возросшей популярности самих автомобилей из Поднебесной, на руку им сыграли и антироссийские санкции, из-за которых многие зарубежные производители (из США, Японии и Европы) перестали поставлять свои машины на рынок РФ. Соответственно дилеры в нашей стране стали активно переориентироваться на бренды из КНР, которые продолжают свою работу.

Полный список дилеров китайских (и не только) марок по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

* Подразумеваются официальные дилерские центры (контракты) по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, без учета сервисных партнеров.

Фото: АВТОСТАТ