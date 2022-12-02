Альфа-Лизинг снизил ставку финансирования для всех клиентов до конца 2022 года

Альфа-Лизинг снизил процентные ставки на 1,65 п.п. на лизинг автомобилей и спецтехники для всех клиентов, как новых, так и текущих. Скидка позволит сэкономить на покупке всех типов техники и транспортных средств, как для личного пользования, так и для бизнеса.

По условиям акции, чтобы снизить ставку на 1,65 п.п., предпринимателю нужно заключить договор лизинга и внести аванс до 30.12.2022. Предложение распространяется на все виды транспорта и спецтехники, кроме автомобилей для такси и промышленного оборудования.

Взять технику в лизинг можно с авансом от нуля процентов на пять лет. Сделку можно оформить полностью без посещения офиса, выбрав один из вариантов в разделе онлайн или с помощью менеджеров компании, которые помогут найти автомобили, подберут оптимальные условия финансирования и разработают сезонный график платежей при необходимости.

ГК Альфа-Лизинг - крупнейшая в России негосударственная лизинговая компания, входит в ТОП-5 отечественных лизинговых компаний по размеру портфеля. Реализует услуги лизинга для коммерческих и государственных компаний в различных секторах экономики. Офисы компании находятся в 75+ городах России.