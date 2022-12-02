Tesla начала поставки электрогрузовиков Semi

Американская компания Tesla начала поставки электрического грузовика Semi, производство которого было запущено в октябре спустя пять лет после премьеры и три года после изначально запланированного срока. Стоимость модели начинается от 150 тыс. долларов, пишет портал Autonews.ru.

В отличие от представленных ранее прототипов, серийный грузовик Semi получил новые дверные ручки и измененную оптику. Дизайн кабины устроен так, что водитель находится в центре. Для лучшего обзора и оценки ситуации на дороге в Semi установлены два дисплея, работающие как аналоги боковых зеркал. За безопасность отвечает специальная система, снижающая риск опрокидывания кабины в случае аварии.

В состав силовой установки Tesla Semi войдут четыре электродвигателя. По предварительным данным, грузовик сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 5 с, а с прицепом массой 40 тонн – за 20 с. С полной батареей модель сможет проезжать до 800 – 1000 км, а экспресс-зарядка пополнит запас энергии в аккумуляторе с нуля до 70% всего за полчаса.

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Фото: Tesla