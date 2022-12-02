Седан Chevrolet Cobalt вернулся на российский рынок

Российские дилеры начали продажи седана Chevrolet Cobalt узбекского производства, который после ухода массовых моделей Chevrolet из нашей страны поставляется теперь по схеме параллельного импорта. Модель 2022 года выпуска предлагается в двух комплектациях – LT и LTZ – по цене от 1 млн 050 тыс. рублей до 1 млн 499 тыс. рублей, пишет портал Motor.ru.

Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 л.с., который работает в сочетании с 5-пятиступенчатой механической коробкой передач или 6-диапазонным «автоматом».

В базовое оснащение Chevrolet Cobalt входят 14-дюймовые колесные диски, две подушки безопасности, зеркала заднего вида с электроприводом, а также противотуманные фары, кондиционер и подогрев передних сидений. Исполнение LTZ, в частности, отличается 15-дюймовыми колесами.

Напомним, в марте 2022 года компания UzAuto Motors прекратила поставки массовых моделей Chevrolet в Россию, чтобы не попасть под американские санкции. В нашей стране официально были представлены Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, которые поставлялись с заводов в Узбекистане и Казахстане.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания UzAuto Motors к концу 2022 года прекратит производство субкомпактного хэтчбека Chevrolet Spark и седана Chevrolet Nexia. Такое решение объясняется тем, что предприятие поэтапно переводит свои мощности под новые модели на платформе GM GEM. К ним относятся компактный кроссовер Chevrolet Tracker и седан Chevrolet Onix.

Какие модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Chevrolet