АВТОВАЗ в ноябре показал лучший результат продаж с начала 2022 года

АВТОВАЗ в ноябре реализовал на российском рынке 21726 автомобилей LADA, что стало лучшим результатом с начала 2022 года. По сравнению с октябрем рост продаж составил 13,5%, а вот относительно ноября прошлого года зафиксировано падение – на 17,6%. По итогам 11 месяцев 2022 года российские дилеры LADA продали 164636 машин, что на 48,7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером АВТОВАЗа в ноябре остается LADA Granta, чья реализация выросла к прошлому году на 80% и составила 13015 автомобилей, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Второе место в объеме продаж занимает внедорожник LADA Niva Travel с показателем 3676 машин (+64,6%). Внедорожник LADA Niva Legend выбрали 3222 покупателей – в 2,3 раза больше, чем годом ранее. И это лучший результат для модели в нынешнем году.

Как отмечает президент АВТОВАЗа Максим Соколов, рост продаж в последние три месяца свидетельствует о высокой эффективности госпрограмм льготного автокредитования, введенных Минпромторгом РФ, и принятых компанией мер по возвращению в модельный ряд бестселлеров LADA и самого востребованного оснащения (кондиционер, обогревы сидений и ветрового стекла, подушки безопасности, мультимедиа и др.).

Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. В марте следующего года возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. Кроме того, в 2023 году должен вернуться в строй универсал LADA Largus. А вот от производства хэтчбека LADA XRAY АВТОВАЗ решил отказаться в связи с большой зависимостью от иностранных комплектующих.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОСТАТ