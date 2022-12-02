Представительский минивэн Voyah Dreamer появился на российском рынке

Российские дилеры начали прием заказов на новый представительский минивэн Voyah Dreamer (для европейского рынка – Dream), который появится в продаже уже в декабре этого года. Цена на полностью электрическую версию модели составит 8 млн 490 тыс. рублей, гибридная модификация будет стоить на 200 тыс. рублей дешевле, пишет «Российская газета».
Габариты Voyah Dreamer составляют 5315 х 1985 х 1820 мм при колесной базе 3200 мм. Клиренс равен всего 125 мм. Минивэн предлагает семи (2-2-3) и четырехместную (2-2) компоновки.
Электрический вариант Voyah Dreamer имеет одинаковые передний и задний электромоторы – их совокупная отдача составляет 436 л.с. и 620 Нм. Паспортный пробег на одной зарядке составляет 475 или 605 км соответственно (по китайскому циклу CLTC). Разгон до 100 км/ч занимает 5,8 или 5,9 секунды.
У гибридного автомобиля 1,5-литровый бензиновый турбомотор (136 л.с.). Мощность переднего электромотора составляет 177 л.с., а суммарная отдача двух двигателей – 395 л.с. и 610 Нм. Тяговой батареи емкостью 25,6 кВт-ч хватит на 82 км пробега в электрическом режиме, а общий запас хода – 720 км. Разгон до «сотни» у гибрида» занимает 6,6 секунд.
«Линейка автомобилей на новых источниках энергии в России с каждым годом становится все шире, к нам начинают поступать новые модели, а также в стране активно запускаются проекты по выпуску электрических автомобилей. Выход на рынок новых моделей электрокаров повышает интерес потребителей к этому сегменту в целом. В свою очередь, динамика рынка электрокаров напрямую будет зависеть от поставок автомобилей на российский рынок», – отмечает директор Mercedes-Benz, Audi, Evolute, Voyah АГ «АВИЛОН» Ренат Тюктеев.
Какие электромобили, помимо Voyah Dreamer, также доступны жителям РФ? Об этом вы можете узнать здесь.
Фото: Voyah