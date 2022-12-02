Представительский минивэн Voyah Dreamer появился на российском рынке

Российские дилеры начали прием заказов на новый представительский минивэн Voyah Dreamer (для европейского рынка – Dream), который появится в продаже уже в декабре этого года. Цена на полностью электрическую версию модели составит 8 млн 490 тыс. рублей, гибридная модификация будет стоить на 200 тыс. рублей дешевле, пишет «Российская газета».

Габариты Voyah Dreamer составляют 5315 х 1985 х 1820 мм при колесной базе 3200 мм. Клиренс равен всего 125 мм. Минивэн предлагает семи (2-2-3) и четырехместную (2-2) компоновки.

Электрический вариант Voyah Dreamer имеет одинаковые передний и задний электромоторы – их совокупная отдача составляет 436 л.с. и 620 Нм. Паспортный пробег на одной зарядке составляет 475 или 605 км соответственно (по китайскому циклу CLTC). Разгон до 100 км/ч занимает 5,8 или 5,9 секунды.