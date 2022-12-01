Объявлены цены на новый кроссовер JAC JS6

Компания JAC представила в России новый кроссовер JS6. Новинка будет доступна в двух комплектациях – Comfort и Luxury – стоимостью 2 млн 599 тыс. рублей и 2 млн 799 тыс. рублей.

Как пишет «Газета.Ru», в стандартное оснащение JAC JS6 входят 4 подушки безопасности, кожаная отделка салона, задний парктроник и 12,3-дюймовый экран медиасистемы. В исполнении Luxury кроссовер получил боковые подушки безопасности, панорамную крышу, а также светодиодную оптику. Также автомобиль снабжен передними креслами с электрорегулировками и климат-контролем.

Новый кроссовер JAC JS6 оснащен безальтернативным 1,5-литровым двигателем мощностью 174 л.с. (280 Нм крутящего момента), который работает в сочетании с 6-диапазонным «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод – только передний. Спереди применены стойки типа McPherson, сзади – многорычажная подвеска.

По мнению управляющего директора JAC АВТОПОЛЕ Андрея Косарева, в структуре продаж марки JAC JS6 способен занять до 20%. Автомобиль оснащен всеми современными элементами комфорта и безопасности, принятыми в классе. При этом конкурентами новинки станут новые китайские кроссоверы аналогичных габаритов и ценового сегмента, а также семейные автомобили с пробегом европейских и корейских марок.

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Фото: JAC