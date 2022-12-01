За весь ноябрь в России подорожала только одна модель

В последний месяц осени цены на новые автомобили, представленные на российском рынке, практически не изменились. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные портала «Цена Авто», в ноябре 2022 года подорожала только одна модель.

Так, удорожание коснулось только внедорожника LADA Niva Travel – и то лишь в одной комплектации. В версии [BLACK]’22 он стал дороже на 68 тысяч рублей или 6,4%. Теперь его цена в «черном» исполнении составляет 1 126 900 рублей.

Напомним, что полноприводный внедорожник LADA Niva Travel предлагается покупателям только с двигателем объемом 1,7 литра (мощность – 80 л.с.; крутящий момент – 127,4 Нм) и механической коробкой передач. При этом основное отличие комплектации [BLACK]’22 заключается в уровне оснащения и стилистических акцентах: обивка потолка, поручни и солнцезащитные козырьки выполнены в черном цвете; имеются подголовники заднего сиденья, откидной подлокотник между передними сиденьями, зеркало в противосолнечном козырьке пассажира, усиленная тонировка стекол; на обивке сидений присутствует вышивка с обозначением специальной серии [BLACK]; для легкосплавных дисков тоже предусмотрена черная окраска.

Также стоит отметить, что за 10 месяцев 2022 года россияне приобрели 12 509 новых внедорожников LADA Niva Travel, что на 41,1% меньше, чем в январе – октябре прошлого года, гласят данные АО «ППК»*.

Во сколько обходится содержание этой модели (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: LADA