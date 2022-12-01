Минивэн Suzuki Ertiga появился на российском рынке

Российские дилеры начали продажи семиместного минивэна Suzuki Ertiga, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а поставляется по схеме параллельного импорта из ОАЭ. Стоимость модели 2022 года выпуска составляет от 1,8 млн до 2,4 млн рублей, в зависимости от дилера, пишет «Газета.Ru».
Минивэны предлагаются с 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 105 л.с., который работает в сочетании с 4-диапазонным «автоматом» и передним приводом. В оснащение модели входят климат-контроль, бесключевой доступ, мультируль, климатическая установка для задних пассажиров, электропривод зеркал, обогрев и охлаждение подстаканников, задний парктроник и др.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали продажи хэтчбека Suzuki Baleno, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а поставляется по схеме параллельного импорта из ОАЭ. Стоимость модели 2022 года выпуска составляет от 2,1 млн рублей. Кроме того, благодаря параллельному импорту на российском авторынке появился компактный хэтчбек Suzuki Swift актуального поколения. Стоимость модели составляет от 1,5 млн рублей.
Полный список дилеров Suzuki (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто».
Фото: Suzuki