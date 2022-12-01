Минивэн Suzuki Ertiga появился на российском рынке

Российские дилеры начали продажи семиместного минивэна Suzuki Ertiga, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а поставляется по схеме параллельного импорта из ОАЭ. Стоимость модели 2022 года выпуска составляет от 1,8 млн до 2,4 млн рублей, в зависимости от дилера, пишет «Газета.Ru».

Минивэны предлагаются с 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 105 л.с., который работает в сочетании с 4-диапазонным «автоматом» и передним приводом. В оснащение модели входят климат-контроль, бесключевой доступ, мультируль, климатическая установка для задних пассажиров, электропривод зеркал, обогрев и охлаждение подстаканников, задний парктроник и др.