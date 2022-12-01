LADA Niva Travel получит хоккейную спецверсию

АВТОВАЗ представит для поклонников хоккея специальную версию внедорожника LADA Niva Travel, украшенную символикой КХЛ и оснащенную рядом специальных аксессуаров. Подробности серии и сроки запуска будут объявлены дополнительно, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Стоит отметить, что новая спецсерия внедорожника LADA Niva Travel анонсирована в рамках партнерства АВТОВАЗа и Континентальной хоккейной лигой, которое они заключили на сезон 2022/2023. В рамках сотрудничества с крупнейшей хоккейной лигой Европы логотипы LADA появятся на хоккейных аренах, принимающих матчи регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ. Болельщики также смогут познакомиться с автомобилями LADA, экспонируемыми на стадионах в городах проведения чемпионата. Наибольшее внимание будет приковано к легендарному внедорожнику бренда – Niva Legend, который станет частью регулярной шоу-программы выезда на лед «Встреча легенд».

Напомним, в середине июля АВТОВАЗ возобновил производство трехдверного внедорожника LADA Niva Legend в упрощенной комплектации, а еще спустя месяц на конвейер вернулась Niva Travel. На обе модели устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Автомобили оснащаются системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.

По итогам десяти месяцев 2022 года в России было куплено 12509 внедорожников LADA Niva Travel (-41,1% к тому же периоду прошлого года) и 10715 автомобилей Niva Legend (-51,5%), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ