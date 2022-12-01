АВТОВАЗ в 2023 году намерен занять половину российского авторынка

АВТОВАЗ прогнозирует российский рынок легковых автомобилей и LCV в 2023 году на уровне 800 тыс. единиц, согласно базовому сценарию. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов, отметив, что при таком объеме рынка АВТОВАЗ планирует выпустить 400 тыс. автомобилей LADA и занять долю на уровне 50%. В нынешнем году, по ранее озвученному прогнозу АВТОВАЗа, российский авторынок составит 670 – 700 тыс. машин, пишет агентство «Прайм».

По словам главы АВТОВАЗа, в ноябре 2022-го продажи автомобилей LADA в России, по предварительным оценкам, составили около 21,5 тыс. единиц. Согласно ранее опубликованным данным, это на 12,3% выше результатов октября, однако на 15,9% ниже ноября прошлого года.

Кроме того, Соколов сообщил, что инвестпрограмма АВТОВАЗа на 2023 год планируется на уровне чуть менее 40 млрд рублей, что в 2 раза превышает объем, заложенный на текущий год.

Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. В марте следующего года возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. Кроме того, в 2023 году должен вернуться в строй универсал LADA Largus. А вот от производства хэтчбека LADA XRAY АВТОВАЗ решил отказаться в связи с большой зависимостью от иностранных комплектующих.

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Фото: АВТОСТАТ