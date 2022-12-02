Tesla представит обновленную Model 3 в 2023 году

Американская компания Tesla работает над обновлением своей самой доступной на сегодняшний день модели – электроседана Model 3. По данным источников агентства Reuters, новинка будет представлена в 2023 году, а ее производство начнется в третьем квартале на заводах Tesla во Фримонте и Шанхае.

Как пишет портал Motor.ru, рестайлинг, который пройдет в рамках проекта Highland, призван сделать пятилетнюю модель привлекательнее: Model 3 не получала крупного обновления с момента запуска, в то время как рынок постепенно наполняют свежие и более дешевые альтернативы от других брендов.

Обновление Model 3 поспособствует упрощению и удешевлению производства, которое продвигает глава Tesla Илон Маск. Так, в салоне электрокара сократится число компонентов, при этом основное внимание разработчики уделят наиболее популярному у клиентов Tesla оборудованию – к примеру, дисплею мультимедийной системы.

Редизайн Model 3 проведут с оглядкой на комплексное обновление Model S, представленное в начале 2021 года. Экстерьер электрокара изменился несильно, а вот салон переделан полностью: добавлен штурвал вместо руля, 17-дюймовый «планшет» спереди и 8-дюймовый сенсорный дисплей сзади. Также ожидается, что силовая установка Model 3 подвергнется неким изменениям, но подробности о них пока не раскрываются.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре компания Tesla начала выпуск электрического грузовика Semi, который встал на конвейер спустя пять лет после премьеры и три года после изначально запланированного срока старта производства. Между тем, Tesla отложила на 2023 год выпуск нового электрического суперкара Roadster, который изначально должен был встать на конвейер в 2022-м. В то же время Tesla приостановила разработку самого бюджетного электрокара в линейке, чья стоимость должна была составить порядка 25 тыс. долларов. Однако о закрытии проекта, как заверил глава Tesla Илон Маск, речь не идет. Как сообщалось ранее, это будет компактный хэтчбек с электрической силовой установкой, который будет продаваться по всему миру. При этом новинка может быть без рулевого колеса и педалей – чтобы автомобиль мог передвигаться только в режиме автопилота.

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Фото: Tesla