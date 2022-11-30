Самые популярные новые электромобили в России – американские и немецкие

80% всех покупаемых новых электрокаров в нашей стране принадлежит американским и немецким маркам, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Так, по итогам 10 месяцев 2022 года россияне приобрели 843 американских электромобиля, что составляет 40,3% от общего объема. На долю немецких брендов пришлось 39,7%, что соответствует 830 экземплярам.

Львиная доля (97%) всех электрокаров из США относится к марке Tesla. Впрочем, наряду с ней из «американцев» в этом сегменте российского рынка появились также Ford и Chevrolet. А вот «немцы» представлены более широкой компанией: Volkswagen, Audi, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, MINI и Smart.

Но самой значительной группой являются все же «китайцы» – с января по октябрь в РФ было куплено новых электромобилей из Поднебесной более чем 15 различных марок (суммарно 183 шт.). Пока их доля составляет всего 8,8%, но в следующем году она, по всей видимости, существенно увеличится.

Напомним, что за 10 месяцев нынешнего года объем российского рынка новых электрокаров составил 2090 единиц – на 34% больше, чем в январе – октябре 2021 года.

О том, какие электромобили уже доступны жителям нашей страны, вы можете узнать здесь: www.carx.ru.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ