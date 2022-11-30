Иранский автопроизводитель Kerman Motor может начать продажи в России

Актуальная гамма KMC состоит из трех моделей: седана KMC J7 (JAC Sehol A5 Plus), кроссовера KMC K7 (JAC X7) и рамного пикапа KMC T8 (JAC T8 Pro). KMC также готовит модель PS1, которая представляет собой седан JAC J4 с измененным оформлением передней и задней частей кузова.

Как пишет портал Drom.ru со ссылкой на свои источники, Kerman планирует поставки в Россию автомобилей KMC, то есть перелицованных и переименованных JAC . При этом экспорт в нашу страну иранских аналогов Chery не рассматривается.

Иранский автопроизводитель Kerman Motor (KMC) рассматривает возможность выхода на российский рынок. Эта компания выпускает автомобили под тремя своими брендами – MVM (ребрендированные недорогие Chery), Fownix (ребрендированные флагманские Chery) и сам KMC (ребрендированные JAC).

Напомним, ранее о планах выхода на российский рынок заявили более крупные национальные иранские автопроизводители Iran Khodro (IKCO) и SAIPA (в августе они показывали свои машины на выставке в Москве).

Как отмечает шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто, если попытаться ввозить в нашу страну иранские автомобили, они окажутся существенно дороже, чем на своем домашнем рынке (из-за таможенных пошлин, НДС, а также утилизационного сбора). Успех (особенно на фоне отсутствия конкурентов) может быть только в том случае, если Iran Khodro или другая компания решат собирать машины в России и смогут получать поддержку правительства и компенсации в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК).

«Учитывая, что в Иране выпускают не самые современные автомобили, шансов занять большую долю рынка в нашей стране у них немного. Ведь российский потребитель выбирает, в первую очередь, внешне симпатичные машины. И репутацию бренда. У иранских автомобилей эти параметры далеко не на первом месте. С точки зрения позиционирования они могут торговаться в нише дешевых седанов, которые активно покупают корпоративные парки и которых сейчас катастрофически не хватает», – комментирует директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров.

Подробнее о перспективах иранских автомобилей в нашей стране – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Khodro Bank