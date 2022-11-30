У АВТОВАЗа может появиться собственный банк

АВТОВАЗ получил разрешение на приобретение 100% акций российского РН банка, развиваемого альянсом Renault-Nissan совместно с «дочкой» итальянской группы UniCredit. Соответствующее распоряжение подписал Президент РФ Владимир Путин. Между тем, АВТОВАЗ совместно с акционерами и Минпромторгом РФ обсуждают возможные детали такой сделки, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе автопроизводителя. Бизнес-профиль РН банка сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров.

Как отмечается, РН банк находится в списке из 45 банков, сделки с долями которых требуют особого разрешения президента. Так, АВТОВАЗ получил разрешение купить холдинговую компанию BARN B.V., через которую партнеры владеют РН банком (40% принадлежит Юникредит банку, еще по 30% у французской Renault и японской Nissan Motor). После начала спецоперации на территории Украины Renault и Nissan приняли решение уйти из России и передать свои активы в собственность российского ФГУП «НАМИ». В НАМИ не стали комментировать возможность выкупа доли Юникредит банка в РН банке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», автомобили LADA Granta, Niva Legend и Niva Travel стали участниками обновленной госпрограммы льготного автокредитования, действие которой распространено на военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, членов их семей, а также на пенсионеров, ранее проходивших службу в вооруженных силах. Все они могут приобрести новый автомобиль с выгодой 20 – 25% в зависимости от региона. По-прежнему льготные автокредиты доступны семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Условия распространяются и на сдающих в трейд-ин автомобиль старше шести лет при условии, что владели им не менее года. Программа льготного автокредитования действует до 20 декабря 2022 года.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ