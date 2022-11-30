«Ситимобил» намерен закупить 2 тысячи автомобилей «Москвич» в 2023 году

Агрегатор такси «Ситимобил» предварительно договорился с автозаводом «Москвич» о поставке для таксопарков-партнеров 2 тыс. бензиновых автомобилей в 2023 году. Об этом агентству «ТАСС» сообщила PR-директор компании People&People, управляющей сервисами «Ситимобил», «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф», Екатерина Зубенина, добавив, что таксопарки планируется пополнить и электромобилями. Между тем, в пресс-службе автозавода «Москвич» заявили, что конкретные договоренности ни с одним из заказчиков пока не достигнуты.

Напомним, на прошлой неделе автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей, и первой моделью стал компактный кроссовер «Москвич 3». В декабре новинка должна поступить дилерам в Москве и Центральном федеральном округе, а в марте 2023-го продажи начнутся во всей России. Кроме того, до конца 2022 года автозавод «Москвич» начнет производство электрокроссоверов «Москвич 3e».

«Основными конкурентами компактного кроссовера «Москвич 3» станут присутствующие на рынке модели SUV: из китайских брендов, в первую очередь, Chery Tiggo 4, Geely Coolray, из корейских – Huyndai Creta, Kia Soul. Ценовое позиционирование новинки на старте продаж на сегодня ниже, чем у ближайших конкурентов, а оснащение на том же уровне, что точно позволит ей занять место среди бестселлеров. Что касается электрокроссовера «Москвич 3e», при отсутствии на сегодняшний день каких-то системных поставок электрокаров основным конкурентом пока является Evolute i-JOY», – комментирует директор по развитию ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев.

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Фото: «Москвич»