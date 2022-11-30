Evolute готовит новый электрокроссовер

В модельном ряду Evolute появится новый кроссовер класса С+, о чем свидетельствует анонс на официальном сайте автопроизводителя. Подробностей о новинке в компании «Моторинвест» не раскрывают, они должны появиться не ранее следующего года.

Между тем, запуск производства электрического минивэна Evolute i-VAN, который должен был состояться до конца этого года, отложен до 2023-го в связи с тем, что модель еще проходит адаптацию для российского рынка, сообщили «Российской газете» в пресс-службе Evolute.

Напомним, 7-местный минивэн Evolute i-VAN с габаритами 5145 х 1720 х 1995 мм представляет собой копию китайской модели Dongfeng LingZhi EV. Он получит электрический двигатель мощностью 122 л.с. и аккумулятор емкостью 59 кВт-ч, обеспечивающй запас хода без подзарядки в 410 км. При этом автомобиль оснащен двумя зарядными портами. С помощью так называемой «быстрой зарядки» восстановить батарею с 30 до 80% можно за 35 минут. От бытовой сети для полного заряда понадобится 13 часов.

На сегодняшний день линейка Evolute включает электрический седан i-PRO и кроссовер i-JOY, а в будущем году также появится кросс-купе i-JET. В 2023 году завод «Моторинвест» планирует выпустить 10 – 15 тыс. автомобилей.

«Однозначно объем продаж электромобилей Evolute будет расти от года к году. Потребители становятся более информированными: узнают больше об электромобилях и выгодах владения, знакомятся с инфраструктурой и видят, что она активно развивается. В наибольшей степени электромобили Evolute будут востребованы в европейской части России, в том числе и в южных регионах из-за благоприятного климата. Мы видим заинтересованность на приобретение электромобилей со стороны корпоративных клиентов со всех регионов – и на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири», – рассказал директор Mercedes-Benz, Audi, Evolute, Voyah АГ «АВИЛОН» Ренат Тюктеев.

О том, какие электромобили уже доступны жителям нашей страны – читайте тут.

Фото: АВТОСТАТ