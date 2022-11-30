СМИ: цены на автомобили LADA в Казахстане оказались ниже российских

Дилеры АВТОВАЗа продают автомобили LADA в Казахстане дешевле, чем в России. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, разница цен объясняется тем, что машины LADA, которые продаются сейчас в Казахстане, были собраны из машинокомплектов, завезенных в республику при более слабом рубле. Эксперты полагают, что завышению цен на домашнем рынке способствуют дефицит автомобилей.

Так, например, в Казахстане седан LADA Granta с 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л.с. и механической коробкой передач в базовой комплектации при пересчете на российскую валюту обойдется минимум в 635,7 тыс. рублей. Такая же LADA Granta в России предлагается от 678,3 тыс. рублей без учета господдержки. В Казахстане внедорожник LADA Niva Travel в базовой версии стоит от 947,7 тыс. рублей, а в России за такую машину придется отдать 998,9 тыс. рублей.

Согласно данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в октябре казахстанские дилеры АВТОВАЗа реализовали 299 машин – это на 70,5% меньше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2022 года продажи автомобилей LADA составили 7004 единицы, что на 4,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что на костанайском «СарыаркаАвтоПром» с начала года было произведено 4872 автомобиля LADA.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ