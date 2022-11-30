Автомобили «Москвич» включат в госпрограмму поддержки спроса

Автомобили завода «Москвич» планируется включить в госпрограмму поддержки спроса. Об этом сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, уточнив, что это произойдет после внесения соответствующих изменений в специальный инвестиционный контракт (СПИК) КАМАЗа, который является технологическим партнером предприятия. По его словам, это даст преференции «Москвичу» для того, чтобы участвовать в программе поддержки спроса, которую государство будет продолжать в последующие годы, как минимум в 2023 году, пишет газета «Известия».

«Кроссовер «Москвич 3» по внешнему виду и характеристикам представляет собой копию китайской модели JAC JS4. Автомобиль, по замыслу производителя, должен был встать в один ряд с популярными на рынке в прошлом году компактными кроссоверами марок Hyundai, Renault, Nissan. Однако теперь, когда европейские производители ушли из России, «Москвичу» придется конкурировать с представителями марок Geely, Chery, Haval и Changan. Если стоимость, как мы прогнозируем, будет в пределах 1 млн 970 тыс. рублей – 2 млн 200 тыс. рублей, то основными конкурентами будут Hyundai Creta, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 PRO и Haval Jolion», – комментирует руководитель отдела по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

Во сколько обходится содержание автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: «Москвич»