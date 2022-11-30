В России начались продажи кроссвэна Mitsubishi Delica

Российские дилеры начали продажи кроссвэна Mitsubishi Delica D:5, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а поставляется по схеме параллельного импорта из Японии. Стоимость модели 2022 года выпуска с правым расположением руля составляет от 2 млн рублей, «Газета.Ru».

Автомобили предлагаются с безальтернативным 2,3-литровым дизельным двигателем мощностью 145 л.с., который работает в сочетании с автоматической трансмиссией и полным приводом. Кроссвэны Mitsubishi Delica D:5 оснащены сдвижными пассажирскими дверями и тремя рядами кресел, системой предупреждения о столкновении, навигацией, задней камерой и другим оборудованием.