В России начались продажи кроссвэна Mitsubishi Delica

Российские дилеры начали продажи кроссвэна Mitsubishi Delica D:5, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а поставляется по схеме параллельного импорта из Японии. Стоимость модели 2022 года выпуска с правым расположением руля составляет от 2 млн рублей, «Газета.Ru».
Автомобили предлагаются с безальтернативным 2,3-литровым дизельным двигателем мощностью 145 л.с., который работает в сочетании с автоматической трансмиссией и полным приводом. Кроссвэны Mitsubishi Delica D:5 оснащены сдвижными пассажирскими дверями и тремя рядами кресел, системой предупреждения о столкновении, навигацией, задней камерой и другим оборудованием.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», некоторые российские дилеры Mitsubishi начали продажи нового седана Attrage, который в нашей стране официально не был представлен, а завозится по схеме параллельного импорта.
Изначально японская компания разработала эту модель для рынка Юго-Восточной Азии, однако затем продажи бюджетного автомобиля запустили и в европейских странах. По размерам седан сопоставим с LADA Granta, поэтому новинку можно считать прямым конкурентом отечественной модели. В российские автосалоны седаны Attrage поступили в комплектации Invite по цене от 1 млн 650 тыс. до 1 млн 720 тыс. рублей, в зависимости от дилера.
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Фото: Mitsubishi