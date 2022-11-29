Стали известны цены на новые легкие коммерческие автомобили «Соллерс»

Компания «Соллерс» раскрыла цены на легкие коммерческие автомобили «Атлант» и «Арго», производство которых налажено на заводе в ОЭЗ «Алабуга». Дилеры уже принимают заказы на новые модели, а в продажу они поступят в декабре этого года.

Модельный ряд «Соллерс Атлант» полукапотной компоновки включает в себя широкий спектр модификаций с возможностью адаптации под нужды конкретного клиента. Автомобиль полной массой от 2,5 до 4,2 т может быть оснащен дизельным двигателем 139 л.с. либо 150 л.с. экологического класса «Евро-5». Стоимость «Соллерс Атлант» составляет от 2 млн 904 тыс. рублей. За эту цену можно приобрести дизельный цельнометаллический фургон короткой базы и со средней крышей, сообщили изданию «Бизнес Online» в пресс-службе «Соллерс».

«Соллерс Арго» представляет собой компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок, среди основных преимуществ которого – возможность въезда в центр крупных городов. Автомобиль имеет полную массу от 2,5 до 3,5 т и предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 л.с. либо с бензиновым двигателем 147 л.с. экологического класса «Евро-5». Стоимость «Соллерс Арго» в дизельной версии составляет от 2 млн 559 тыс. рублей.

Обе модели в базовой комплектации оснащены кондиционером, аудиосистемой, подушками безопасности водителя и пассажира и антиблокировочной системой (ABS). Как отмечается, легкие коммерческие автомобили «Соллерс» заместят ушедший с российского рынка Ford Transit.

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Фото: «Соллерс»