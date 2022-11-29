Дилеры привезли в Россию премиальные кроссоверы BYD

Так, BYD Tang оснащен двумя электромоторами (245 л.с.). Запас хода на одном заряде доходит до 505 км, а разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды. Электрический кроссовер заряжается за 30 минут с 30% уровня заряда АКБ до 80%. Отличительная особенность – 12,8-дюймовый центральный поворотный дисплей, который в зависимости от предпочтений может располагаться горизонтально, быть повернутым вручную на 90 градусов или находиться в вертикальном положении.

Российские дилеры начали продажи кроссоверов BYD, поставленных по схеме параллельного импорта. Как пишет « Российская газета », стоимость BYD Tang составляет от 7 млн 450 тыс. рублей, а BYD Song Plus обойдется как минимум в 4 млн 950 тыс. рублей.

В свою очередь, BYD Song Plus доступен в двух версиях: гибридный вариант с двигателем 1,5 литра (197 л.с.), а также электрический (184 л.с.). До 100 км/ч гибридный кроссовер разгоняется за 7,9 секунды, а без использования ДВС может протянуть до 110 км. Заявленный расход топлива – 4,5 литра на 100 км пути, совокупный запас хода – более 1000 км.

У электрического BYD Song Plus разгон до «сотни» занимает 8,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 160 км/ч. Паспортный запас хода на одном заряде – 505 км по циклу NEDC, при использовании «быстрых станций» полностью восполнить электроэнергию можно за 74 минуты, а с 30% до 80% – за 30 минут.

«Линейка автомобилей на новых источниках энергии в России с каждым годом становится все шире, к нам начинают поступать новые модели, а также в стране активно запускаются проекты по выпуску электрических автомобилей. Выход на рынок новых моделей электрокаров повышает интерес потребителей к этому сегменту в целом. В свою очередь, динамика рынка электрокаров напрямую будет зависеть от поставок автомобилей на российский рынок», – отмечает директор Mercedes-Benz, Audi, Evolute, Voyah АГ «АВИЛОН» Ренат Тюктеев.

Сколько автомобилей BYD в России и кто на них ездит? Об этом и многом другом – читайте в отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: BYD