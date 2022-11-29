В России начались продажи хэтчбека Suzuki Baleno

Российские дилеры начали продажи хэтчбека Suzuki Baleno, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а поставляется по схеме параллельного импорта из ОАЭ. Стоимость модели 2022 года выпуска составляет от 2,1 млн рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 105 л.с., который работает в сочетании с «автоматом». Утверждается, что Baleno представлен в максимальной комплектации, в которую, помимо прочего, входят проекция на лобовое стекло, бесключевой доступ, камера 360 градусов, а также светодиодная оптика, усиленная линзами.