В России начались продажи хэтчбека Suzuki Baleno

Российские дилеры начали продажи хэтчбека Suzuki Baleno, который официально в нашей стране ранее не был представлен, а поставляется по схеме параллельного импорта из ОАЭ. Стоимость модели 2022 года выпуска составляет от 2,1 млн рублей, пишет «Российская газета».
Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 105 л.с., который работает в сочетании с «автоматом». Утверждается, что Baleno представлен в максимальной комплектации, в которую, помимо прочего, входят проекция на лобовое стекло, бесключевой доступ, камера 360 градусов, а также светодиодная оптика, усиленная линзами.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился компактный хэтчбек Suzuki Swift актуального поколения, который в нашей стране официально не был представлен, а завозится по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 1,5 млн рублей.
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Фото: Suzuki
Неплохо, думаю, что за эту цену и за такое оснащение люди будут реально охотиться на эту модель. Всё таки сузуки зарекомендовали себя как очень крепкие и надёжные автомобили, а уж за такую цену спрос должен быть высокий
Артем