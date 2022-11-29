Флагманский кроссовер FAW Bestune T99 доступен для заказа в России

Российские дилеры начали прием заказов на среднеразмерный кроссовер FAW Bestune T99, который официально в нашей стране не представлен, а поставляется по схеме параллельного импорта. Новинка предлагается в единственной комплектации Noble по цене от 3,25 млн рублей, пишет портал Motor.ru.

Под капотом FAW Bestune T99 установлен 2-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 224 л.с. (340 Нм), который работает в сочетании с 8-диапазонной автоматической коробкой передач, разработанной в Китае. Привод – передний, максимальная скорость – 210 км/ч.

В оснащение автомобиля, помимо прочего, входят диодные фары, двухзонный климат-контроль, пара объединенных 12-дюймовых дисплеев в салоне, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя. Салон отделан натуральной кожей, передние сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и электрорегулировкой.