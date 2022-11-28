Китайским брендам принадлежит треть российского авторынка

По итогам 47-й недели (с 21 по 27 ноября) 2022 года доля китайских марок на рынке РФ установила очередной рекорд, достигнув 33,4%. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Иными словами, каждый третий новый легковой автомобиль, купленный за этот период, оказался китайским, что составило 3561 экземпляр.

Несмотря на это, по происхождению марок лидируют российские (4478 шт.), на долю которых на прошлой неделе пришлось 42% от общего объема. «Китайцы» – вторые, а третье место заняли «корейцы» (1133 шт.; доля – 10,6%).

В марочном рейтинге по-прежнему первенствует отечественная LADA, объем рынка которой по итогам 47-й недели составил 4259 легковых машин. А вот за ней располагаются сразу три «китайца» – Chery (1276 шт.), Haval (934 шт.) и Geely (706 шт.). Замыкает ТОП-5 корейская Kia (642 шт.).

Из китайских моделей лучшей снова оказался кроссовер Chery Tiggo 7 PRO, который на прошедшей неделе был куплен в количестве 748 единиц. Но в общем зачете он только второй, пропустив вперед себя отечественную LADA Granta (2554 шт.). За Chery Tiggo 7 PRO располагаются сразу две модели LADA – внедорожники Niva Travel и Niva Legend (724 и 587 шт. соответственно). В пятерку лидеров попал еще китайский кроссовер Haval Jolion (400 шт.).

Во сколько обходится содержание китайского (и не только) автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ