Стала известна дата премьеры бизнес-внедорожников Tank в России

Новый автомобильный бренд от Great Wall под названием Tank будет представлен в России 12 декабря. Прямая трансляция начнется в 20:15 по московскому времени на официальном сайте бренда tank.ru, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, Россия станет вторым зарубежным рынком после Саудовской Аравии, где будут представлены внедорожники Tank. Первыми моделями на российском рынке станут Tank 300 и Tank 500, которые должны появиться у дилеров в первой половине 2023 года.

Как ранее стало известно, модель 300 получила 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и мотор с крутящим моментом 381 Нм. Внедорожник оснащен поперечными рычагами спереди и неразрезным мостом сзади в подвеске. Автомобиль оборудован креслами с массажем, системой камер и датчиков с круговым обзором.

Что касается Tank 500, этот внедорожник получил набор «умных функций», датчиков и камер, возможность выбора между девятью режимами движения, функцию регулировки климат-контроля для задних пассажиров и возможность видеть происходящее под передними колесами во время езды.

Какие еще модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Tank