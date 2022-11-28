Автомобили «Москвич» будут максимально локализованы

Автозавод «Москвич» к концу 2023 года планирует достичь уровня локализации производства, который был у прежнего владельца этого предприятия – компании Renault. Об этом в интервью газете «Аргументы и Факты» заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, отметив, что степень локализации производства на предприятии будет расти максимально быстрыми темпами, и в 2025 году планируется выпустить полностью отечественный автомобиль «Москвич».

По его словам, в следующем году завод произведет порядка 50 тыс. новых автомобилей, часть из которых пойдут на обновление парка каршеринга – и в Москве, и в Московской области, и в других регионах России.

Напомним, на прошлой неделе автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей, и первой моделью стал компактный кроссовер «Москвич 3». В декабре новинка должна поступить дилерам в Москве и Центральном федеральном округе, а в марте 2023-го продажи начнутся во всей России. Кроме того, до конца 2022 года автозавод «Москвич» начнет производство электрокроссоверов «Москвич 3e».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в рамках сотрудничества АЗ «Москвич» с технологическим партнером ПАО «КАМАЗ» была разработана Стратегия развития завода на срок до 6 лет. Так, на первом этапе, в 2023-2024 годах производство «Москвичей» будет идти по технологии крупноузловой сборки с постепенным повышением доли локализации. На втором этапе, с 2024 года, параллельно с крупноузловой сборкой начнется мелкоузловая сборка, а уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков с полностью российскими компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и т.д.). На третьем этапе на «Москвиче» начнется производство российского электрического автомобиля из основных российских компонентов на собственной универсальной платформе (электродвигатель, батареи, редуктор).

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Фото: АВТОСТАТ