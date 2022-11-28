LADA стала официальным автомобильным партнером футбольного клуба «Зенит»

АВТОВАЗ и ФК «Зенит» заключили соглашение о сотрудничестве до конца 2023 года, в рамках которого бренд LADA становится официальным автомобильным партнером клуба.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, компания предоставит клубу автомобили флагманской модели LADA Vesta. В рамках соглашения LADA получает широкие возможности для проведения целого ряда совместных маркетинговых активностей: конкурсов и розыгрышей в социальных сетях, право на размещение рекламы на LED-бортах и экранах в чаше «Газпром Арены». Болельщики и зрители на домашних матчах смогут познакомиться с модельным рядом LADA на специальных экспозициях в рамках «Фан-Променада».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на АВТОВАЗе произведена тестовая сборка первого автомобиля LADA Vesta NG. На данном автомобиле проверялась корректность работы перенесенного оборудования, технологий, а также готовность необходимых процессов. Автомобиль не покинет сборочную площадку и в дальнейшем будет использоваться только для обучения персонала. В ближайшие месяцы АВТОВАЗ продолжит процессы подготовки к серийному производству LADA Vesta NG, настройки оборудования, организации производственных и логистических схем. Старт выпуска LADA Vesta NG намечен на начало весны 2023 года.