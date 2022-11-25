Бюджетный седан Mitsubishi Attrage поступил в продажу в России

Некоторые российские дилеры Mitsubishi начали продажи нового седана Attrage, который в нашей стране официально не был представлен, а завозится по схеме параллельного импорта. Изначально японская компания разработала эту модель для рынка Юго-Восточной Азии, однако затем продажи бюджетного автомобиля запустили и в европейских странах. По размерам седан сопоставим с LADA Granta, поэтому новинку можно считать прямым конкурентом отечественной модели.
Как пишет портал Motor.ru, габариты Mitsubishi Attrage составляют 4245 мм в длину при 2550-миллиметровой колесной базе. Дизайн седана отличается фирменной для бренда радиаторной решеткой Dynamic Shield с горизонтальными красными полосами, а также 14-дюймовыми колесными дисками.
В российские автосалоны поступили Attrage с 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 80 л.с., который работает в сочетании с вариатором. Согласно официальным данным, расход топлива у автомобиля на 100 км пути в смешанном цикле составляет не более 5 литров.
Все седаны доступны в комплектации Invite по цене от 1 млн 650 тыс. до 1 млн 720 тыс. рублей, в зависимости от дилера. Подобное исполнении предусматривает наличие шести подушек безопасности, круиз-контроля, кондиционера, а также мультимедийной системы с семидюймовым дисплеем, светодиодной оптики и камеры заднего вида.
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Фото: Mitsubishi