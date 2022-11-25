Бюджетный седан Mitsubishi Attrage поступил в продажу в России

Некоторые российские дилеры Mitsubishi начали продажи нового седана Attrage, который в нашей стране официально не был представлен, а завозится по схеме параллельного импорта. Изначально японская компания разработала эту модель для рынка Юго-Восточной Азии, однако затем продажи бюджетного автомобиля запустили и в европейских странах. По размерам седан сопоставим с LADA Granta, поэтому новинку можно считать прямым конкурентом отечественной модели.

Как пишет портал Motor.ru, габариты Mitsubishi Attrage составляют 4245 мм в длину при 2550-миллиметровой колесной базе. Дизайн седана отличается фирменной для бренда радиаторной решеткой Dynamic Shield с горизонтальными красными полосами, а также 14-дюймовыми колесными дисками.