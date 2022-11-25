Автомобили с пробегом дешевеют второй месяц подряд | АВТОСТАТ

Автомобили с пробегом дешевеют второй месяц подряд

0

Автомобили с пробегом дешевеют второй месяц подряд

Мониторинг цен на вторичном рынке
Все ежемесячные обзоры

Средняя цена* подержанного легкового автомобиля в ноябре 2022 года составила 1 млн 190 тыс. рублей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 2,5%, или 30 тыс. рублей, меньше, чем в октябре. Таким образом, автомобили с пробегом в России дешевеют второй месяц подряд.

Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию увеличением числа предложений на рынке: люди стали чаще выставлять автомобили на продажу, вследствие чего растет выбор для потенциальных покупателей. А это в свою очередь приводит к снижению цен в каждом сегменте и возрастной группе. Также этому способствует вымывание с рынка «свежих» и более дорогих машин. По мнению экспертов, такая тенденция может продолжиться, соответственно б/у автомобили могут и дальше подешеветь.

Впрочем, если сравнивать нынешний показатель с тем, что был год назад (в ноябре 2021-го), то рост цен на «вторичке» составил 29%, или 268 тыс. рублей. Более подробная информация об этом содержится в обзоре «Мониторинг цен на вторичном рынке», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилиценывторичный рынокавтомобили с пробегом

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно