Автомобили с пробегом дешевеют второй месяц подряд

Средняя цена* подержанного легкового автомобиля в ноябре 2022 года составила 1 млн 190 тыс. рублей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 2,5%, или 30 тыс. рублей, меньше, чем в октябре. Таким образом, автомобили с пробегом в России дешевеют второй месяц подряд.

Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию увеличением числа предложений на рынке: люди стали чаще выставлять автомобили на продажу, вследствие чего растет выбор для потенциальных покупателей. А это в свою очередь приводит к снижению цен в каждом сегменте и возрастной группе. Также этому способствует вымывание с рынка «свежих» и более дорогих машин. По мнению экспертов, такая тенденция может продолжиться, соответственно б/у автомобили могут и дальше подешеветь.

Впрочем, если сравнивать нынешний показатель с тем, что был год назад (в ноябре 2021-го), то рост цен на «вторичке» составил 29%, или 268 тыс. рублей. Более подробная информация об этом содержится в обзоре «Мониторинг цен на вторичном рынке», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ