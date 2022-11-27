Названы российские бестселлеры Geely в октябре 2022 года

По итогам октября в России было куплено 2483 автомобиля Geely, что на 11,7% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. За 10 месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 18860 машин (-4,4%), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Самой популярной моделью Geely на российском рынке в октябре стал компактный кроссовер Coolray с показателем 1394 автомобиля (+10,5%). Второе место занял кроссовер Geely Atlas Pro, на котором остановили свой выбор 619 покупателей (+46%). Третий результат показал купе-кроссовер Geely Tugella – 440 купленных машин (+45,7%). Оставшиеся 30 экземпляров – это кроссоверы Geely Atlas.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2023 году на российском рынке ожидаются новый среднеразмерный кроссовер Monjaro, который на рынке Китая представлен под названием Xingyue L, а также среднеразмерный седан Geely Emgrand 7 четвертого поколения.

Какие еще модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ