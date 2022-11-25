Лифтбек FAW B70 появился на российском рынке

Российские дилеры начали продажи нового лифтбека FAW В70, который в нашей стране официально не представлен, а завозится по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 2,6 млн рублей, пишет портал Autonews.ru.

Габариты FAW В70 схожи с размерами Toyota Camry: 4810х1840х1455 мм против 4885х1840х1455 мм соответственно. Размер колесной базы китайской модели меньше на 25 мм и составляет 2800 мм. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 169 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод предусмотрен только передний.

В оснащение FAW В70 входят электрорегулировка передних сидений, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, голосовое управление, бесключевой доступ, мультимедийная система с 12,3-дюймовым дисплеем, а также кожаный салон.