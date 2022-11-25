Лифтбек FAW B70 появился на российском рынке

Российские дилеры начали продажи нового лифтбека FAW В70, который в нашей стране официально не представлен, а завозится по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 2,6 млн рублей, пишет портал Autonews.ru.
Габариты FAW В70 схожи с размерами Toyota Camry: 4810х1840х1455 мм против 4885х1840х1455 мм соответственно. Размер колесной базы китайской модели меньше на 25 мм и составляет 2800 мм. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 169 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод предусмотрен только передний.
В оснащение FAW В70 входят электрорегулировка передних сидений, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, голосовое управление, бесключевой доступ, мультимедийная система с 12,3-дюймовым дисплеем, а также кожаный салон.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», один из официальных дилеров FAW начал прием предзаказов на электрический минивэн Bestune NAT, который должен добраться до России по схеме параллельного импорта в середине декабря. Модель предлагается в единственной комплектации Delight по предварительной цене 2,5 млн рублей.
Сколько уже автомобилей FAW в России и кто на них ездит? Об этом и многом другом – читайте в отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
Фото: FAW