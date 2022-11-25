Лифтбек FAW B70 появился на российском рынке | АВТОСТАТ

Лифтбек FAW B70 появился на российском рынке

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Лифтбек FAW B70 появился на российском рынке

Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев
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Российские дилеры начали продажи нового лифтбека FAW В70, который в нашей стране официально не представлен, а завозится по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 2,6 млн рублей, пишет портал Autonews.ru.

Габариты FAW В70 схожи с размерами Toyota Camry: 4810х1840х1455 мм против 4885х1840х1455 мм соответственно. Размер колесной базы китайской модели меньше на 25 мм и составляет 2800 мм. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 169 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод предусмотрен только передний.

В оснащение FAW В70 входят электрорегулировка передних сидений, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, голосовое управление, бесключевой доступ, мультимедийная система с 12,3-дюймовым дисплеем, а также кожаный салон.

Лифтбек FAW B70 появился на российском рынке

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», один из официальных дилеров FAW начал прием предзаказов на электрический минивэн Bestune NAT, который должен добраться до России по схеме параллельного импорта в середине декабря. Модель предлагается в единственной комплектации Delight по предварительной цене 2,5 млн рублей.

Сколько уже автомобилей FAW в России и кто на них ездит? Об этом и многом другом – читайте в отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: FAW

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиимпорткитайские автомобилипараллельный импортfaw

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