В России представлен новый бренд электромобилей Voyah

Компания «Моторинвест», которая в сентябре запустила на своем заводе в Липецкой области производство электромобилей Dongfeng под собственной маркой Evolute, стала официальным импортером премиального бренда электромобилей Voyah, также принадлежащего автоконцерну Dongfeng. На сегодняшний день подписано 15 договоров с дилерами в крупных городах, и в ближайшее время начнется прием заказов на автомобили Voyah, которые будут поставляться по импорту из Китая.
Как пишет издание «Авторевю», до конца этого года в продаже должны появиться кроссоверы Voyah Free. Покупателям будет доступна самая свежая версия Voyah Free Long Range, которая имеет тяговую батарею емкостью 103 кВтч против 88 кВтч у базовой модификации, а максимальная отдача двух электромоторов снижена с безумных 694 л.с. и 1040 Нм до 488 л.с. и 750 Нм (216 л.с. – на передней оси, 272 л.с. – на задней). Дальность хода – 500 км по циклу WLTP, а в Китае заявлен 631 км по местному циклу CLTC против 475 км у базовой версии. Мощность зарядного устройства постоянного тока – 120 кВт. Кроссовер снаряженной массой 2340 кг может разогнаться до «сотни» за 4,7 с, максимальная скорость – 200 км/ч.
Официально цена на Voyah Free не объявлена, но у дилеров модель уже предлагается за 7 млн 990 тысяч рублей. В следующем году компания «Моторинвест» планирует также представить в России роскошный электрический минивэн Voyah Dreamer.
«Линейка автомобилей на новых источниках энергии в России с каждым годом становится все шире, к нам начинают поступать новые модели, а также в стране активно запускаются проекты по выпуску электрических автомобилей. Выход на рынок новых моделей электрокаров повышает интерес потребителей к этому сегменту в целом. В свою очередь, динамика рынка электрокаров напрямую будет зависеть от поставок автомобилей на российский рынок», – отмечает директор Mercedes-Benz, Audi, Evolute, Voyah АГ «АВИЛОН» Ренат Тюктеев.
О том, какие электромобили уже доступны жителям нашей страны – читайте здесь.
Фото: Voyah