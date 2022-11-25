В России представлен новый бренд электромобилей Voyah

Компания «Моторинвест», которая в сентябре запустила на своем заводе в Липецкой области производство электромобилей Dongfeng под собственной маркой Evolute, стала официальным импортером премиального бренда электромобилей Voyah, также принадлежащего автоконцерну Dongfeng. На сегодняшний день подписано 15 договоров с дилерами в крупных городах, и в ближайшее время начнется прием заказов на автомобили Voyah, которые будут поставляться по импорту из Китая.

Как пишет издание «Авторевю», до конца этого года в продаже должны появиться кроссоверы Voyah Free. Покупателям будет доступна самая свежая версия Voyah Free Long Range, которая имеет тяговую батарею емкостью 103 кВтч против 88 кВтч у базовой модификации, а максимальная отдача двух электромоторов снижена с безумных 694 л.с. и 1040 Нм до 488 л.с. и 750 Нм (216 л.с. – на передней оси, 272 л.с. – на задней). Дальность хода – 500 км по циклу WLTP, а в Китае заявлен 631 км по местному циклу CLTC против 475 км у базовой версии. Мощность зарядного устройства постоянного тока – 120 кВт. Кроссовер снаряженной массой 2340 кг может разогнаться до «сотни» за 4,7 с, максимальная скорость – 200 км/ч.