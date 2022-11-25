В России начались продажи микровэна Chevrolet Damas

Российские дилеры начали продажи микровэна Chevrolet Damas, который поставляется по схеме параллельного импорта. Стоимость модели 2022 года выпуска составляет 880 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом автомобиля установлен двигатель объемом 0,8 л, который развивает 38 л.с. и работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Силовой агрегат расположен продольно, под полом в передней части кузова, привод – на задние колеса. Сиденья в салоне расположены друг за другом в три ряда по схеме: 2+3+2. Грузоподъемность Chevrolet Damas составляет 560 кг. Длина микровэна составляет 3845 мм, ширина – 1400 мм, высота – 1920 мм, размер колесной базы равен 1840 мм.

Напомним, микровэн Daewoo Damas под брендом Chevrolet выпускается с 2011 года. История же этой модели отсчитывается с 1991-го, когда в Южной Корее запустили снятый с производства японский фургон Suzuki Carry поколения 1985 – 1989 гг. и его грузовую версию (получила название Daewoo Labo).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», General Motors объявил об окончательном уходе с российского рынка из-за американских и международных санкций в апреле этого года. До этого, 11 марта «роскошные автомобили» из США попали под запрет на экспорт в Россию. После того как GM свернул локальное производство в нашей стране в 2015 году на фоне присоединения Крыма, концерн сфокусировался на премиальном сегменте российского рынка с помощью бренда Cadillac и американских моделей Chevrolet. На российском рынке марки проигрывали конкуренцию более традиционным европейским лидерам сегмента премиальных автомобилей. При этом массовые модели Chevrolet производились по лицензии GM в Узбекистане, однако с 9 марта их поставки в Россию также были прекращены.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: UzAuto Motors