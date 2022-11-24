Продажи российского электромобиля «Атом» начнутся в 2025 году

Продажи нового российского электромобиля «Атом» планируется запустить в 2025 году. Об этом сообщил исполнительный директор стартапа компании АО «Кама» по производству этого электромобиля Харальд Грюбель, добавив, что функциональные прототипы «Атома» будут представлены уже в следующем году, пишет газета «Известия».

Ранее стало известно, что компания «Кама» рассчитывает привлечь инвестиций в 150 млн долларов. По данным источников RTVI, 20 миллионов из этих средств планируется потратить на покупку простаивающего завода Ford в Набережных Челнах. На нем планируется наладить производство электромобилей по полному циклу, включающего сварку и окраску кузовов. Выпуск штампованных деталей предполагается передать предприятию турецкой компании Coskunoz в Елабуге.

Согласно планам, на одной платформе будет разработано четыре модели электрокаров: 2-дверная городская «Дуо», семейная «Фэмили», такси и коммерческий автомобиль для служб доставки. У всех четырех моделей запас хода составит 500 км на одной зарядке. Максимальная скорость – до 170 км/ч. Кроме того, «Кама» уже достигла предварительных договоренностей с «Росатомом», согласно которым он будет поставлять для электрокаров аккумуляторы, чей выпуск планируется наладить на будущем заводе на территории Балтийской АЭС в Калининградской области.

О том, какие электромобили уже доступны россиянам, можно узнать здесь.

Фото: «Кама»