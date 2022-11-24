Внедорожник EXEED TXL остается бестселлером марки в России

Среднеразмерный внедорожник EXEED TXL по итогам десяти месяцев 2022 года был куплен в России в количестве 3679 экземпляров, что в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, эта модель остается безусловным бестселлером EXEED на российском рынке.

Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, наибольшим спросом внедорожник EXEED TXL пользуется в Центральном ФО, чья доля в общем объеме продаж этой модели составила 39,1% по итогам января – октября 2022-го. На Приволжский федеральный округ пришлось 14,5% покупок таких внедорожников. Равные результаты показали Северо-Западный и Южный федеральные округа – по 13,7% у каждого. В остальных ФО эта доля оказалась ниже 10-процентной отметки.

Что касается региональной структуры рынка EXEED TXL, больше всего этих внедорожников было куплено в Москве (20,6%), Московской области (10,7%) и Санкт-Петербурге (9,6%). В ТОП-5 субъектов РФ также вошли Краснодарский край (7,5%) и Ростовская область (2,8%).