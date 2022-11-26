Эксперты рассказали, за счет чего можно снизить цены на автомобили

Высокие цены на автомобили стали одним из основных факторов, вызвавших падение спроса на российском рынке. На недавнем совещании с правительством Президент России Владимир Путин призвал автопроизводителей сделать автомобили более доступными для потребителей. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, насколько реально производителям в текущих рыночных и экономических условиях снизить цены на свою продукцию.

Как рассказали в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус», в области ценообразования компания учитывает ряд факторов, среди которых – рыночная ситуация, уровень спроса, курсовые колебания. За последние три месяца Haval предпринял несколько последовательных шагов для коррекции цен на весь модельный ряд, а также для увеличения доступности автомобилей.

По словам генерального директора автомобильного маркетплейса Fresh Auto Дениса Мигаля, машины на сегодняшний день дорожают в связи с перебоями в поставках комплектующих для их производства, изменениями и удлинением маршрутов доставок, смены поставщиков – с прямых европейских производителей на азиатские аналоги, которые поставляются в РФ дольше. Параллельный импорт также не удешевляет стоимость запчастей и готовых автомобилей, особенно с учетом того, что их выпуск на западных автозаводах тоже сократился из-за сложности поставок необходимых комплектующих, в том числе, электроники из Китая и металлов из России. Поэтому единственный способ сделать автомобили дешевле для россиян – организовать полный цикл их производства в нашей стране. Тогда Россия не будет зависеть от сроков и стоимости комплектующих, соответственно – с учетом укрепления курса рубля и снижения цен на металлы – процесс производства новых автомобилей получится сделать дешевле.

В свою очередь, директор по развитию автохолдинга «КЛЮЧАВТО» Юлия Овчинникова отмечает, что ситуация с приостановкой поставок автомобилей зарубежных брендов, которая наблюдалась в этом году, уже заставила российских автопроизводителей адаптироваться в самые кратчайшие сроки – прежде всего, срочно искать новые логистические маршруты для импортозамещения. Снижение цен на автомобили будет возможно, если отечественные автопроизводители закроют потребность в автокомпонентах и найдут альтернативы на внутреннем рынке. Важно учитывать, что не всегда продукция, которая произведена в России, дешевле, чем поставляемая из-за рубежа, особенно если речь идет не только о локализации, но и о восстановлении производства автокомпонентов высокого качества, к которому привык потребитель. Ускорить процесс адаптации российских автопроизводителей и, как следствие, стабилизацию цен на их продукцию смогут меры государственной поддержки.

Как говорит генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий,в настоящее время производство автомобилей и авторынок в стране переживают мощнейшую перезагрузку. С рынка один за одним уходят привычные для российских потребителей бренды. Их рыночные сегменты активно занимают китайские автопроизводители, а также совместные промышленные проекты с участием российских и китайских компаний. О существенных сдвигах в ценовых предложениях можно будет говорить, когда потенциальные объемы производства и импорта перевалят за 1 миллион новых автомобилей в год. Очевидно, что чем больше будет объем предложения на рынке, тем больше будет предпосылок для здоровой конкуренции и, как следствие, снижения конечной стоимости автомобиля для клиента.

«Насколько реально в текущих рыночных и экономических условиях снизить цены на производство автомобилей – большой и важный вопрос. Но даже если Президент России поручит снизить цены, то это не произойдет быстро и только административным методом. Снизить цены реально. По моим оценкам, на премиум-сегмент стоимость может быть снижена до 30%, если государство включится в этот процесс. По массовому сегменту снижение менее объемное, но тоже можно говорить о цифрах в 20% как минимум. В данном вопросе нужны не ограничения наценки, а реальная помощь дилерским предприятиям, которые реализуют автомобили», – рассуждает генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Подробнее о том, как снижение себестоимости производства автомобилей может сказаться на их качестве и потребительских свойствах, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ