JAC представит в России новый кроссовер JS6

Компания JAC готовит очередную новинку для российского рынка – кроссовер JS6, известный в Китае как Sehol QX. Презентация модели состоится в онлайн-формате 1 декабря, пишет портал «Китайские автомобили». Тогда же будут раскрыты комплектации и откроется прием заказов, а «живые» автомобили появятся у российских дилеров в январе 2023 года.

Между тем, характеристики JAC JS6 для российского рынка уже известны благодаря Одобрению типа транспортного средства (ОТТС). Новый кроссовер будет доступен с безальтернативным 1,5-литровым двигателем мощностью 174 л.с. (280 Нм крутящего момента), который работает в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач либо 6-диапазонным «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод – только передний. Спереди применены стойки типа McPherson, сзади – многорычажная подвеска.