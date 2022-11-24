JAC представит в России новый кроссовер JS6

Компания JAC готовит очередную новинку для российского рынка – кроссовер JS6, известный в Китае как Sehol QX. Презентация модели состоится в онлайн-формате 1 декабря, пишет портал «Китайские автомобили». Тогда же будут раскрыты комплектации и откроется прием заказов, а «живые» автомобили появятся у российских дилеров в январе 2023 года.
Между тем, характеристики JAC JS6 для российского рынка уже известны благодаря Одобрению типа транспортного средства (ОТТС). Новый кроссовер будет доступен с безальтернативным 1,5-литровым двигателем мощностью 174 л.с. (280 Нм крутящего момента), который работает в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач либо 6-диапазонным «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод – только передний. Спереди применены стойки типа McPherson, сзади – многорычажная подвеска.
В оснащение JAC JS6, согласно ОТТС, входят климат-контроль, парктроники, камера заднего вида, а также система контроля давления в шинах, две подушки безопасности и люк. Какие опции окажутся стандартными, пока неизвестно.
Сколько уже автомобилей JAC в России и кто на них ездит? Об этом и многом другом – читайте в отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
Фото: Китайские автомобили