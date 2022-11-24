Названа предварительная стоимость кроссовера «Москвич 3»

Стоимость нового компактного кроссовера «Москвич 3» будет сопоставима с ценой его китайского аналога JAC JS4 и составит порядка 1,6 – 2 млн рублей. Такое мнение агентству «РИА Новости» высказали источники на рынке, добавив, что после того, как новинка будет включена в госпрограмму льготного автокредитования, предусматривающую скидку в 20 – 25% в зависимости от региона, то ее цена может быть еще ниже.

«На мой взгляд, конкурентами «Москвича 3» среди тех, моделей, что поставляются на российский рынок, могут быть Haval Jolion, Chery Tiggo 4 / 4 PRO, Changan CS35PLUS. Из других автомобилей можно отметить Kia Seltos, Skoda Karoq, Hyundai Creta, но они для нашего рынка фактически потеряны. Что касается цен, я думаю, для «Москвича 3» они будут находиться в интервале 1,5 – 2 млн рублей – чтобы попасть в программу господдержки», – считает руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов.

Напомним, компактный кроссовер «Москвич 3» стал первой моделью, производство которого запущено на заводе «Москвич». В декабре новинка должна поступить дилерам в Москве и Центральном федеральном округе, а в марте 2023-го продажи начнутся во всей России. До конца этого года предприятие планирует выпустить порядка 400 кроссоверов «Москвич 3». А уже в следующем году с заводского конвейера должно сойти не менее 40 тыс. автомобилей этой модели. Кроме того, до конца 2022 года автозавод «Москвич» начнет производство электрокроссоверов «Москвич 3e».

Узнать актуальную рыночную стоимость моделей-конкурентов «Москвича 3» (и не только) можно за 1 минуту – с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: АВТОСТАТ