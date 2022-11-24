Производство электрокроссоверов на заводе «Москвич» начнется до конца 2022 года

Автозавод «Москвич» начнет производство электрокроссоверов «Москвич 3e» до конца 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, отметив, что приоритетом предприятия станет производство электрических автомобилей на своей собственной платформе с постепенным повышением уровня локализации автокомпонентов. По его словам, старт производства отечественного электромобиля запланирован на конец 2025 года.

Напомним, ранее Росстандарт выдал Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на две модели автомобилей «Москвич», среди которых – «Москвич 3е». Это копия электромобиля JAC iEVS4, которая получит электромотор мощностью 68 л.с. Запас хода у машины составляет 410 км.

Напомним, первой моделью, сошедшей с конвейера завода «Москвич», стал компактный кроссовер «Москвич 3», который представляет из себя локализованную версию модели JAC JS4. До конца этого года предприятие планирует выпустить около 600 машин, в том числе 200 электромобилей. А уже в следующем году с заводского конвейера должно сойти не менее 50 тыс. автомобилей «Москвич», в том числе 10 тысяч с электродвигателем.

О том, какие электромобили уже доступны россиянам, можно прочитать здесь.

Фото: АВТОСТАТ