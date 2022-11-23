В России насчитывается более 4 тысяч зарядных станций

Одной из главных тем форума «IT-Революция в автобизнесе – 2022» стали электромобили. На форуме было представлено 20 электрокаров, которые уже продаются в России или в скором времени появятся на нашем рынке (о них вы можете подробно узнать здесь). Также на форуме были и представители компаний, производящих зарядные станции.
По результатам опроса, который в октябре 2022 года провели агентство «АВТОСТАТ» и «За рулем», почти 80% респондентов сообщили, что не готовы к покупке электромобилей. По результатам другого онлайн-опроса, проведенного уже в ноябре, на вопрос: «Какие обстоятельства могут способствовать принятию решения о такой покупке?» – самыми популярными ответами были: снижение стоимости (54,1%) или рост сети зарядных станций (49,7%). Среди других причин называли снижение стоимости обслуживания, увеличение запаса хода, увеличение емкости батарей, сокращение времени зарядки, увеличение количества льгот для владельцев и пр.
В России число зарядных станций уже растет. Об этом на форуме напомнил руководитель Управления по транспорту Фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров. В мире электротранспорт развивается высокими темпами. На июнь 2022 года в Китае установлено почти 4 млн зарядных станций, в США – более 140 тысяч, в странах Евросоюза – более 330 тысяч. И везде есть глобальные планы развития.
По данным 2chargers.net, в России – 4367 точек заряда, из которых 3679 – точки медленной зарядки, 688 – быстрой. По ним насчитывается почти 20 тыс. пользователей. Самые популярные дни для зарядки – вторник, среда. Среднее время медленной зарядки – 1 час 36 минут, быстрой – 54 минуты. В настоящее время лидерами по станциям переменного тока (медленной зарядки) являются: Московская область (630 шт.), Москва (360 шт.), Краснодарский край (220 шт.), Иркутская область (135 шт.), Тюменская область (117 шт.), Ленинградская область (101 шт.). В остальных регионах – меньше 100 станций.
По станциям постоянного тока лидеры следующие: Москва (68 шт.), Красноярский край (51 шт.), Приморский край (45 шт.), Санкт-Петербург (43 шт.), Хабаровский край (39 шт.), Татарстан (34 шт.), Московская область (31 шт.), Иркутская область (31 шт.), Пермский край (30), Свердловская область (24). Это станции быстрые (от 50 кВт), которые позволяют зарядить машину до 80% за 40 – 50 минут.
Средний чек на зарядных станциях растет. Самое популярное время для зарядки машин – с 11 до 17 часов. Некоторые эксперты считают, что если Россия не успеет развить отрасль электромобилей за 2 – 3 года, она будет потеряна для экономики страны.
В рамках правительственной Концепции в планах: с 2021 до 2024 года – построить в России 2900 быстрых и 9400 медленных зарядных станций, с 2025 до 2030 года – 72 000 быстрых и 28 000 медленных станций. Подписано государственное субсидирование строительства зарядных станций в выбранных 12 пилотных регионах и на трассе М4 «Дон»: в рамках этого в 2022 году выделено 1,37 млрд рублей на субсидирование установки 493 станций определенного стандарта.
Есть свои планы по установке станций и в Москве. Так, в рамках программы «Энергия Москвы» к началу 2023 года планируют установить 600 зарядных станций. Это будут станции как переменного, так и постоянного тока. Дефицит по зарядным станциям будет закрыт.
Перспектива развития для зарядных станций – беспроводная магнитно-резонансная зарядка на 22 кВт. В России уже есть такие стартапы (пока для самокатов), поэтому их, вероятно, будут дальше развивать. Ее главное преимущество – в бесконтактном заряде электромобиля – достаточно просто подъехать к станции. Четырех часов достаточно для полного заряда транспортного средства.
В Израиле есть стартап, который предлагает заряжать автомобили на ходу непосредственно от дороги. Проект реализован в Швеции. В России есть собственная разработка мобильной зарядки VOLT2GO. Специалисты могут подъехать к разряженному автомобилю на дороге и подзарядить его. Также этот сервис работает в кикшеринге (прокат самокатов).
Про собственные разработки зарядных станций в России на форуме «IT-Революция в автобизнесе – 2022» рассказали и другие спикеры. Полную запись эфира можно посмотреть по ссылке.