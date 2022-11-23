В России насчитывается более 4 тысяч зарядных станций

Одной из главных тем форума «IT-Революция в автобизнесе – 2022» стали электромобили. На форуме было представлено 20 электрокаров, которые уже продаются в России или в скором времени появятся на нашем рынке (о них вы можете подробно узнать здесь). Также на форуме были и представители компаний, производящих зарядные станции.

По результатам опроса, который в октябре 2022 года провели агентство «АВТОСТАТ» и «За рулем», почти 80% респондентов сообщили, что не готовы к покупке электромобилей. По результатам другого онлайн-опроса, проведенного уже в ноябре, на вопрос: «Какие обстоятельства могут способствовать принятию решения о такой покупке?» – самыми популярными ответами были: снижение стоимости (54,1%) или рост сети зарядных станций (49,7%). Среди других причин называли снижение стоимости обслуживания, увеличение запаса хода, увеличение емкости батарей, сокращение времени зарядки, увеличение количества льгот для владельцев и пр.

В России число зарядных станций уже растет. Об этом на форуме напомнил руководитель Управления по транспорту Фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров. В мире электротранспорт развивается высокими темпами. На июнь 2022 года в Китае установлено почти 4 млн зарядных станций, в США – более 140 тысяч, в странах Евросоюза – более 330 тысяч. И везде есть глобальные планы развития.

По данным 2chargers.net, в России – 4367 точек заряда, из которых 3679 – точки медленной зарядки, 688 – быстрой. По ним насчитывается почти 20 тыс. пользователей. Самые популярные дни для зарядки – вторник, среда. Среднее время медленной зарядки – 1 час 36 минут, быстрой – 54 минуты. В настоящее время лидерами по станциям переменного тока (медленной зарядки) являются: Московская область (630 шт.), Москва (360 шт.), Краснодарский край (220 шт.), Иркутская область (135 шт.), Тюменская область (117 шт.), Ленинградская область (101 шт.). В остальных регионах – меньше 100 станций.