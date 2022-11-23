Кроссовер Nissan Kicks появился в продаже в России

Российские дилеры начали продажи компактного кроссовера Nissan Kicks, поставленного по схеме параллельного импорта. Автомобиль 2022 года выпуска с пробегом 25 км предлагается за 2 млн 550 тыс. рублей, однако, как уточняет продавец, стоимость может отличаться в зависимости от курса доллара по отношению к рублю на момент покупки, пишет «Российская газета». Под капотом «паркетника» установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 122 л.с., который работает в сочетании с вариатором и передним приводом. Расположение руля у автомобиля – левое.
Кроме того, в продаже имеется Nissan Kicks 2020 года без пробега по России, но с правым рулем за 1 млн 890 тыс. рублей. У такого кроссовера гибридный мотор 1,2 литра (82 л.с.) и электродвигатель мощностью 95 кВт. Движение автомобиля происходит только от электромотора, бензиновый ДВС обеспечивает только зарядку батареи. Благодаря этому на одной заправке в городе можно проехать более 800 км.
Предполагалось, что Nissan Kicks официально доберется до России, но в итоге этого не произошло – в октябре стало известно, что Nissan уходит из страны.
Между тем, ранее в Минпромторге РФ заявили о готовности исключить Nissan из списка параллельного импорта: это произойдет, когда в стране на надлежащем уровне будет налажено послепродажное обслуживание автомобилей бренда.
Напомним, 11 октября исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов подведомственному Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ». Сделка предполагает продажу 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») НАМИ для реализации будущих проектов по производству легковых автомобилей.
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Фото: Nissan