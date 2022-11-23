BAIC представил новый рамный внедорожник BJ60

Китайский автоконцерн BAIC представил новый рамный внедорожник Beijing (BAIC) BJ60, который уже поступил в продажу на рынке Поднебесной. Новинка предлагается в пяти комплектациях по цене от 239,8 тыс. до 285,8 тыс. юаней, что составляет от 2 млн до 2,4 млн рублей по текущему курсу.
Как пишет портал «Китайские автомобили», размеры BAIC BJ60 составляют 5040 х 1955 х 1925 мм при колесной базе 2820 мм. Таким образом, по габаритам новинка расположилась между моделями BJ80 и BJ90. Дорожный просвет у модели составляет 215 мм, углы въезда и съезда – 30 и 24 градуса соответственно.
Что касается внешнего вида BJ60, переднюю часть автомобиля отличают узнаваемая решетка радиатора с интегрированным дальним светом и ДХО. В целом, новинка получила силуэт классического внедорожника с высокой линией капота, внушительным дорожным просветом, рубленными колесными арками и запасным колесом, установленным на двери багажника.
Интерьер BAIC BJ60 может похвастать двумя экранами. Первый с диагональю 10,25 дюйма используется для приборной панели, а второй, с диагональю 12,8 дюйма, представляет собой основной монитор. Салонное зеркало также можно превратить в экран нажатием кнопки – на него выводится изображение с камеры заднего вида. Центральный туннель BJ60 получил россыпь физических кнопок и беспроводную зарядку для смартфона. При этом у внедорожника доступны два варианта интерьера – с 5-ю и с 7-ю местами.
Под капотом BAIC BJ60 установлен 2-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, работающий в паре с мягкой гибридной системой (ременной стартер-генератор 48V). Пиковая мощность такой установки достигает 267 л.с., а крутящий момент равен 406 Нм. Максимальная скорость ограничена отметкой в 180 км/ч, время разгона до 100 км/ч автопроизводитель не приводит. Двигатель работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и подключаемым полным приводом с тремя блокировками дифференциала. Кроме того, BJ60 поддерживает 9 различных режимов вождения.
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Фото: CarNewsChina.com