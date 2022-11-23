BAIC представил новый рамный внедорожник BJ60

Китайский автоконцерн BAIC представил новый рамный внедорожник Beijing (BAIC) BJ60, который уже поступил в продажу на рынке Поднебесной. Новинка предлагается в пяти комплектациях по цене от 239,8 тыс. до 285,8 тыс. юаней, что составляет от 2 млн до 2,4 млн рублей по текущему курсу.

Как пишет портал «Китайские автомобили», размеры BAIC BJ60 составляют 5040 х 1955 х 1925 мм при колесной базе 2820 мм. Таким образом, по габаритам новинка расположилась между моделями BJ80 и BJ90. Дорожный просвет у модели составляет 215 мм, углы въезда и съезда – 30 и 24 градуса соответственно.

Что касается внешнего вида BJ60, переднюю часть автомобиля отличают узнаваемая решетка радиатора с интегрированным дальним светом и ДХО. В целом, новинка получила силуэт классического внедорожника с высокой линией капота, внушительным дорожным просветом, рубленными колесными арками и запасным колесом, установленным на двери багажника.