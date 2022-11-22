«IT-Революция в автобизнесе – 2022»: названы лучшие IT-решения

Сегодня, когда автобизнес испытывает на себе все сложности нынешней ситуации, а для многих особенно остро стоят вопросы выживания, эффективности, большие надежды возлагаются на IT-продукты, способные ускорить, облегчить, упорядочить, проанализировать, помочь принять верное решение. Именно такие идеи и проекты сражались в конкурсе IT-решений, который проходил сегодня в рамках в рамках форума «IT-Революция в автобизнесе – 2022», организованного агентством «АВТОСТАТ».
По правилам конкурса, участникам давалось всего 6 минут, чтобы представить свой проект, рассказать о его революционности и полезности для автобизнеса. Причем предстояло увлечь не только профессиональное жюри, но и зрительскую аудиторию. Всего в конкурсе приняли участие 11 проектов.
Главный приз – комплекс «Умный дом» (предоставленный стратегическим партнером форума Авито Авто) – жюри присудило компании VERRA за инновационный продукт для станций техобслуживания автомобилей. Авторы проекта VERRA Check-UP исходили из того, что 80% информации человек воспринимает через зрительный канал. Поэтому мобильное приложение, которое они разработали, создает для клиента эффект онлайн-присутствия на диагностике автомобиля. Когда сервис-консультант осматривает автомобиль и дает рекомендации по ремонту – менеджер отправляет видео владельцу машины, который может посмотреть его в удобное для себя время и решить, давать согласие на ремонт или нет. Продукт закрывает сразу несколько проблем – гарантирует персональный подход к клиенту и полную визуализацию будущих работ: клиент понимает, что нужно делать и для чего, и может планировать свой бюджет. Проект в течение года уже используется в Перми и доказал свою эффективность.
Что касается зрительских симпатий, то они отдали большинство своих голосов проекту компании CarСraft. Авторы проекта создали мультибанковский корпоративный кредитный конвейер полного цикла для банков, автосалонов и иных юридических лиц. Суть идеи в том, что с помощью предложенного сервиса дилеру для получения кредитной линии в банке не нужно тратить много времени: он заполняет одну заявку, которая уходит сразу в несколько банков. Дальнейший процесс работы с этой заявкой и полученными деньгами разбит на модули (покупка автомобилей на полученные кредитные средства, мониторинг стока, контроль гашения траншей и пр.) тоже автоматизирован. В итоге все участники процесса выигрывают: экономится время, снижаются заявки на администрирование и возможные риски.
Второе место зрители также отдали проекту VERRA Check-UP, а третье – компании Bertha из Казахстана (CRM и мобильное приложение для продаж автомобилей и запчастей, проведения сервисного обслуживания и trade-in).
Подводя итоги и вручая награды, члены профессионального жюри отметили, что 6 минут для презентации – это не очень много времени, чтобы рассказать обо всех преимуществах предлагаемых сервисов, но его вполне достаточно, чтобы зажечь своими идеями, продемонстрировать яркие стороны проекта, несущие прибыль и эффективность. И вот как раз этого многим участникам не хватило, даже имея за душой отличные продукты. Но сферы приложения IT-усилий на российском авторынке еще много, значит – впереди есть много работы на благо потребителя.
О том, какие еще компании принимали участие в конкурсе, какие кейсы предлагались для эффективного управления бизнес-процессами, можно узнать на нашем канале Автостат ТВ.
Фото: АВТОСТАТ