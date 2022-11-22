«IT-Революция в автобизнесе – 2022»: названы лучшие IT-решения

Сегодня, когда автобизнес испытывает на себе все сложности нынешней ситуации, а для многих особенно остро стоят вопросы выживания, эффективности, большие надежды возлагаются на IT-продукты, способные ускорить, облегчить, упорядочить, проанализировать, помочь принять верное решение. Именно такие идеи и проекты сражались в конкурсе IT-решений, который проходил сегодня в рамках в рамках форума «IT-Революция в автобизнесе – 2022», организованного агентством «АВТОСТАТ».

По правилам конкурса, участникам давалось всего 6 минут, чтобы представить свой проект, рассказать о его революционности и полезности для автобизнеса. Причем предстояло увлечь не только профессиональное жюри, но и зрительскую аудиторию. Всего в конкурсе приняли участие 11 проектов.

Главный приз – комплекс «Умный дом» (предоставленный стратегическим партнером форума Авито Авто) – жюри присудило компании VERRA за инновационный продукт для станций техобслуживания автомобилей. Авторы проекта VERRA Check-UP исходили из того, что 80% информации человек воспринимает через зрительный канал. Поэтому мобильное приложение, которое они разработали, создает для клиента эффект онлайн-присутствия на диагностике автомобиля. Когда сервис-консультант осматривает автомобиль и дает рекомендации по ремонту – менеджер отправляет видео владельцу машины, который может посмотреть его в удобное для себя время и решить, давать согласие на ремонт или нет. Продукт закрывает сразу несколько проблем – гарантирует персональный подход к клиенту и полную визуализацию будущих работ: клиент понимает, что нужно делать и для чего, и может планировать свой бюджет. Проект в течение года уже используется в Перми и доказал свою эффективность.